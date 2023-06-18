На Одещині від наїзду вантажівки загинув пішохід

На Одещині біля села Броска вантажівка збила пішохода, який загинув від травм. Про це 18 травня повідомили в пресслужбі поліції Одеської області.
За даними слідства, вантажівка наїхала на 64-річного пішохода, коли той переходив дорогу, яка роз’єднувала пішохідну доріжку.
На місці ДТП працює поліція. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження Кримінального кодексу України.
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