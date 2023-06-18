Головні новини Харкова та області 19 червня: хроніка

Відновлення Циркунів: Синєгубов розповів, чи виключили населений пункт з програми відновлення

Про це очільник Харківської ОВА заявив під час включення в медіацентрі "Укрінформ".

"Наразі рішення Кабінету міністрів не змінено, тому ми працюємо. Завдання перед військовою адміністрацією — скоординувати всі дії щодо розмінування цього населеного пункту. Цей населений пункт, принаймні забудова, вже розмінована на рівні 80%, — сказав Олег Синєгубов.

"Будемо чекати від агенції відновлення планів щодо відновлення цього населеного пункту. Якщо будуть зміни уряду щодо цього населеного пункту, щодо його відновлення, то будемо або пропонувати альтернативний, або чекати, поки там зміниться військова обстановка", — додав начальник обласної військової адміністрації.

Що відомо про урядову програму

25 квітня уряд визначив шість населених пунктів, де в межах експериментального проєкту відбудова проходитиме комплексно й за новими принципами. У Харківській області для відбудови обрали Циркуни. Згодом очільник ОВА заявив, що Циркуни можуть замінити на інший населений пункт через посилення обстрілів.