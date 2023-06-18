Головні новини Харкова та області 19 червня: хроніка

Останні новини та події Харкова та Харківської області 19 червня 2023 року: все, що відбувається у регіоні сьогодні.
Позивний "Мавік": як тероборонівці Харківщини приручили ворона на лінії фронту
На позиціях бійців Харківського батальйону 113-ї бригади Сил територіальної оборони оселився ворон. Птах вже кілька місяців мешкає з українськими захисниками фактично на лінії зіткнення — до окопів росіян близько кілометра.
Війська РФ підтягнули резерви на Лиманському і Куп‘янському напрямках
Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
За інформацією Маляр, на Лиманському і Куп‘янському підтягнули резерви та намагаються наступати.
"Ворог підтягнув свої сили та здійснює активний наступ на Лиманському і Куп‘янському напрямках, намагаючись перехопити в нас ініціативу. Фіксується висока активність ворожих обстрілів.Тривають гарячі бої", — написала вона.
РФ обстріляла щонайменше 24 населених пункти на Харківщині
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу від 19 червня.
На слобожанському напрямку з мінометів та артилерії військові РФ обстріляли Гур'їв Козачок, Уди, Червону Зорю, Козачу Лопань, Глибоке, Олійникове, Липці, Тернову, Старицю, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Зибине, Охрімівку, Варварівку, Нестерне, Бударки, Красний Яр на Харківщині.
"На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах", — сказано у повідомленні.
На куп’янському напрямку РФ завдала авіаційного удару по населеному пункту Кислівка Харківської області.
Крім того, окупанти з артилерії та мінометів вдарили по наступних населених пунктах: Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кислівка, Берестове Харківської області.
На Ізюмщині чоловік підірвався на протипіхотній міні
Про це повідомила пресслужба облуправління ДСНС Харківщини.
Протипіхотна міна здетонувала на березі річки Оскіл — 32-річний чоловік зазнав тілесних ушкоджень, його госпіталізували.
Відновлення Циркунів: Синєгубов розповів, чи виключили населений пункт з програми відновлення
Про це очільник Харківської ОВА заявив під час включення в медіацентрі "Укрінформ".
"Наразі рішення Кабінету міністрів не змінено, тому ми працюємо. Завдання перед військовою адміністрацією — скоординувати всі дії щодо розмінування цього населеного пункту. Цей населений пункт, принаймні забудова, вже розмінована на рівні 80%, — сказав Олег Синєгубов.
"Будемо чекати від агенції відновлення планів щодо відновлення цього населеного пункту. Якщо будуть зміни уряду щодо цього населеного пункту, щодо його відновлення, то будемо або пропонувати альтернативний, або чекати, поки там зміниться військова обстановка", — додав начальник обласної військової адміністрації.
Що відомо про урядову програму
25 квітня уряд визначив шість населених пунктів, де в межах експериментального проєкту відбудова проходитиме комплексно й за новими принципами. У Харківській області для відбудови обрали Циркуни. Згодом очільник ОВА заявив, що Циркуни можуть замінити на інший населений пункт через посилення обстрілів.
У Куп’янському районі сталося дві пожежі в лісі після обстрілів РФ
Про це повідомила пресслужба ДСНС Харківщини.
Зайнялося після обстрілів у хвойних лісах неподалік с. Ківшарівка та с. Глушківка Куп’янського району. Загальна площа пожеж склала 6 га.
"Існувала загроза розповсюдження полум’я на приватний сектор цих населених пунктів", — сказано у повідомленні.
Пожежі гасили понад три години.
В Ізюмі підірвався 52-річний чоловік
"Сьогодні в деокупованому Ізюмі внаслідок детонації невідомого вибухонебезпечного предмета 52-річний чоловік дістав поранень", — сказано у повідомленні керівника ОВА Олега Синєгубова.
За його даними, чоловіка ушпиталили з осколковими пораненнями.
Лікарці з Харкова повідомили про підозру у смерті дитини
За даними слідства, 10 травня 2022 року в одному з медзакладів Харкова народилася недоношена дитина.
"У день виписки дівчинці стало зле, вона кричала, її шкіра стала темно-червоного кольору. Проте завідувачка, оглянувши дитину і ретельно прослухавши її, не звернула увагу на стан здоров’я та передчасно виписала дитину як здорову на четверту добу життя, разом з матір’ю", — сказано у повідомленні.
Вдома стан дитини не покращився, її ушпиталили. 17 травня дитина померла.
Лікарку підозрюють у неналежному виконанні медичним працівником своїх професійних обов’язків.
Погода на 20 червня на Харківщині
- Мінлива хмарність;
- Вночі без істотних опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза;
- Вітер вночі південно-західний; вдень північно-західний, 5-10 м/с;
- Температура повітря у Харківській області: вночі 11-16°, вдень 23-28°;
- Температура повітря у Харкові: вночі 13-15°, вдень 25-27°.
Керівництво Держпродспоживслужби Харківщини обкладало підприємців "даниною" — ДБР
ДБР затримало керівника Держпродспоживслужби в Харківській області, начальника одного з районних управлінь, працівника служби та їхнього помічника. Їм повідомили про підозри в отриманні неправомірної вигоди, повідомили у пресслужбі ДБР 19 червня.
За даними слідства, посадовці вимагали хабарі у підприємців, погрожуючи перевірками та санкціями.
"Зокрема, слідство задокументувало, як посадовці поставили умову одному з підприємств, яке займається виробництвом м’ясної продукції. Вони вимагали підприємця віддавати їм по 30 тисяч щомісячно. У разі відмови обіцяли чималі проблеми, аж до зупинення діяльності", — сказано у повідомленні.
"Фігурантам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави від 800 тисяч до 1 мільйона гривень. Передбачене статтею покарання — позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна", — повідомили у пресслужбі ДБР.
Речниця Держпродспоживслужби Харківської області Зоя Вакулюк сказала Суспільне Харків, що прокоментує справу лише за письмовим запитом.
До "Армії відновлення" на Харківщині долучилися 5151 людина
Про це повідомили в обласній службі зайнятості.
Пляж, на якому втонула 12-річна дівчинка у Первомайському, офіційно не відкривали
Про це Суспільне Харків розповів перший заступник Первомайського міського голови Антон Орєхов.
За його словами, дівчина перебувала в бабусі, на став пішла без її дозволу.
"Попередньо, була на ставку з підлітками. Поліція з'ясовує усі обставини. Це місце не дозволене для купання. У нас у громаді немає водойм, офіційно дозволених для купання. Немає пристосованих водойм. Це не місця масового відпочинку людей, ніхто не дає гарантії, що там безпечно. У місцях, де люди можуть самі йти купатися, висять знаки купання заборонено. Цей пляж розташований на території Первомайського", — сказав Орєхов.
Сапери працюють поблизу Питомника
Поблизу Питомника Дергачівської громади об 11:00-11:20 сапери знищуватимуть боєприпаси РФ, повідомив Суспільне Харків директор обласного департаменту цивільного захисту Іван Сокол.
У Вербівці працюють сапери
У Вербівці об 11:00-11:30 сапери проводитимуть знищення снарядів РФ, повідомили у Балаклійській МВА.
"Паралельно проводиться розмінування по всій території громади", — сказано у повідомленні.
Жителів закликають зберігати спокій та дотримуватись правил безпеки.
Жительці Куп’янська повідомили про підозру у колаборації з окупантами
Про це повідомила пресслужба облпрокуратури.
За даними слідства, жінка обійняла посаду в адміністрації, яку створили військові РФ під час окупації міста.
"Колаборантка здійснювала прийом громадян, які звертались до окупаційної адміністрації, приймала заяви від фізичних осіб-підприємців для подальшого переоформлення ними документів відповідно до російського законодавства", — сказано у повідомленні.
Жінку планують оголосити у розшук.
Розмінування Харківщини: зведення ДСНС за добу
Протягом 18 червня сапери ДСНС знешкодили 55 боєприпасів, повідомили у пресслужбі обласного управління.
"18 червня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження близько 5600 кв. м території, а також 340 м ліній електропередач у Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області", — сказано у повідомленні.
Наслідки обстрілів РФ 18 червня: фото поліції
"Минулої доби окупанти з різних видів озброєння знову завдавали ударів по прикордонних та прифронтових населених пунктах Харківського, Куп'янського, Чугуївського, Богодухівського та Ізюмського районів", — сказано у повідомленні.
Армія РФ обстріляла село Першотравневе Ізюмського району
Під час обстрілу поранень зазнав 65-річний чоловік, його ушпиталили, йдеться у зведенні керівника ОВА Олега Синєгубова 19 червня.
Ранкове зведення Генштабу ЗСУ 19 червня
Авіаудари: Огірцеве, Бударки, Веселе, Кислівка Харківської області.
Обстріли з артилерії та мінометів:
- слобожанський напрямок: Велика Писарівка, Гур'їв Козачок, Ветеринарне, Вовчанськ, Бударки, Землянки, Бологівка, Одноробівка, Уди, Стрілеча, Лук’янці, Вовчанські Хутори;
- куп'янський напрямок: Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Кислівка, Берестове.
Ранкове зведення ДСНС Харківщини
Протягом 18 червня на Харківщині сталася одна пожежа внаслідок обстрілу, повідомили у пресслужбі. Після обстрілу Морозової Долини Золочівської громади зі сторони РФ зайнялась трава, вогонь поширився на 1,5 га, його на українській території гасили майже дві години.
Також рятувальники виїздили на огляд Куп'янська, Липців та Вовчанська після обстрілів РФ,
Дорогу на Харківщині перекриють для руху на час робіт з розмінування
Автодорогу Т-21-10 Шевченкове — Балаклія — Первомайський — Кегичівка частково перекриють з 19 до 22 червня на час проведення робіт з розмінування.
Мова йде про ділянку км 41+700 — км 44+700 в обох напрямках руху, повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури Харківської області. Обмеження триватимуть з 09:00 до 14:00.
У пресслужбі поліції Харківщини показали, як об'їхати закриту ділянку.
Погода на 19 червня на Харківщині
- Мінлива хмарність;
- Без опадів;
- Вітер східний, 5-10 м/с;
- Температура повітря: вночі 13-18°, вдень 25-30°.
Цього дня рік тому: Харківщина 19 червня 2022 року
- Російські військові за допомогою авіації обстріляли селище Тимофіївка та село Цапівка Золочівської громади, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
- Стало відомо, що російські військові вивезли трьох жительок Шевченківської громади.
- Харківський міський голова Ігор Терехов вирішив не їхати до Мадрида на форум, де планував зустрітися з архітектором Норманом Фостером.
- Група ізюмчан та їхніх родичів, які перебувають на підконтрольній Україні території, просили президента України Володимира Зеленського врятувати жителів тимчасово окупованого міста, захопленого та знищеного російськими військами.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що армія окупантів посилюється на Харківському напрямку.
- З пораненнями внаслідок російських обстрілів госпіталізували вісьмох людей. Ще один чоловік підірвався на російській міні.