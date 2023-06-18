ВійнаНовиниРегіониВідеоТекстиРозслідуванняУкраїна-ЄСВОЄННІ ЗЛОЧИНИ РФКорупціяЗброяCovid-19
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

В Одесі вівчарки до смерті покусали той-тер'єра: власнику загрожує штраф
СОБАКАСМЕРТЬТВАРИНИРегіони

В Одесі вівчарки до смерті покусали той-тер'єра: власнику загрожує штраф

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
В Одесі вівчарки до смерті покусали той-тер'єра: власнику загрожує штраф
Дві вівчарки. Ілюстративне фото: pexels

В Одесі власник двох вівчарок заплатить штраф за напад його улюбленців на той-терʼєра, який помер на місці. Про це 18 червня повідомили в пресслужбі поліції.

За даними поліції, вівчарки самостійно вибігли на вулицю Абрикосову, де вони напали на той-тер'єра місцевої жительки. На власника склали адміністративний протокол за ч. 2 ст. 154порушення правил утримання собак Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йому загрожує штраф від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Читайте нас у Telegram, Viber, Facebook та Instagram: головні новини Одеси та області

Вибір редакції
Президент РФ Володимир Путін і лідер Білорусі Олександр Лукашенко, 9 травня 2023
Ядерна зброя РФ в Білорусі — навіщо Росія її там розміщує та що про це думають білоруси й союзники України
Порятунок людей з Херсона після підриву Каховської ГЕС
"Влада РФ не дала вивезти тварин з "Казкової Діброви". Як триває евакуація на Херсонщині
Наслідки прориву Каховської ГЕС
"Руські вчора тут плавали човнами, свою шосту роту шукали". Як минає третя доба потопу в окупації
Зооволонтери рятують тварин у підтоплених районах Херсона
"Не їмо і не спимо, возимо їх туди-сюди". Як волонтери рятують тварин у Херсоні
Рятувальна операція у Херсоні через підрив Каховської ГЕС
"Не залишайте мене тут". Як місцевих евакуюють у підтопленому Херсоні. Фоторепортаж

Дізнайтесь більше
&quot;Всіх собак та котиків виловили з води&quot;: як стару ферму на Одещині облаштували для врятованих тварин з Херсонщини
"Всіх собак та котиків виловили з води": як стару ферму на Одещині облаштували для врятованих тварин з Херсонщини
Покинуті алабаї й обпалені вівчарки. Як благодійники з Донеччини допомагають тим, хто рятує тварин
Покинуті алабаї й обпалені вівчарки. Як благодійники з Донеччини допомагають тим, хто рятує тварин
&quot;Були ледь живі&quot;: з колодязя на Волині врятували двох собак. Що відомо і як це коментують в поліції
"Були ледь живі": з колодязя на Волині врятували двох собак. Що відомо і як це коментують в поліції
&quot;Їм потрібен спокій та хороша їжа&quot;: у Харкові шукають перетримки для врятованих у Херсоні тварин
"Їм потрібен спокій та хороша їжа": у Харкові шукають перетримки для врятованих у Херсоні тварин
На початок