В Одесі вівчарки до смерті покусали той-тер'єра: власнику загрожує штраф

В Одесі власник двох вівчарок заплатить штраф за напад його улюбленців на той-терʼєра, який помер на місці. Про це 18 червня повідомили в пресслужбі поліції.

За даними поліції, вівчарки самостійно вибігли на вулицю Абрикосову, де вони напали на той-тер'єра місцевої жительки. На власника склали адміністративний протокол за ч. 2 ст. 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йому загрожує штраф від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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