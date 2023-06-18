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У Миколаєві в аварії травмувалися двоє пасажирів
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У Миколаєві в аварії травмувалися двоє пасажирів

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У Миколаєві в аварії травмувалися двоє пасажирів
Місце ДТП. Фото: Поліція Миколаївської області

У Миколаєві 18 червня сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобілів ВАЗ 2106 та Renault Megane. Травмувалися двоє людей.

Про це повідомляє Поліція Миколаївської області.

Близько 16:20 поблизу вулиць Мала Морська та Велика Морська зіткнулися автомобілі ВАЗ 2106 та Renault Megane. У результаті зіткнення машин, травмувалися пасажири Renault Megane 24-х та 45-ти років. За інформацією поліції, постраждалих медики госпіталізували.

У Миколаєві в аварії травмувалися двоє пасажирів
Місце аварії, автомобіль перевернувся внаслідок зіткнення. Фото: Поліція Миколаївської області

Подію слідчі кваліфікуваличастина 1 статті 286 Кримінального кодексу України за ознаками "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження".

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