Старший дільничний офіцер Бериславського районного відділу поліції Володимир Шляпін родом з Нововоронцовки. З перших днів повномасштабного вторгнення Росії волонтерив, займався евакуацією жителів, став до лав місцевого загону оборони та захищав рідне селище. Про це у Facebook повідомила поліція Херсонської області.

Нововоронцовка жодного дня не була в окупації, ЗСУ відбили на цьому напрямку атаки армії РФ та відтіснили їх на кілька кілометрів, говорить Володимир Шляпін. Позиції російської армії розташовувались за чотири-п'ять км від села, тому вони регулярно обстрілювали населений пункт. На захист рідної Нововоронцовки та щоб допомогти людям, місцеві жителі, зокрема правоохоронці, об’єдналися у загін оборони.

"Я виріс, навчався і працював дільничним у Нововоронцовці, тут мій дім і мої спогади. Жодної хвилини не виникало думки поїхати з селища. Разом із волонтерами та мисливцями ми патрулювали, під обстрілами возили людям хліб та продукти, евакуйовували поранених та тих, хто хотів виїхати у більш безпечні місця", — говорить дільничний.

Херсонщина. Старший дільничний Володимир Шляпін показує шматок російського касетного снаряда Фото: скрін з відео Поліція Херсонської області/Facebook

Володимир Шляпін разом із волонтерами евакуйовував дітей та їхніх батьків, які намагались виїхати з окупованих територій. Тоді люди рятувалися, як могли, а поліцейський їх зустрічав та вивозив часто під обстрілами.

З початку війни Нововоронцовка сильно постраждала від обстрілів, каже чоловік. Будинок дільничного теж пошкодило, розбило дах, вибило вікна та посікло стіни. Селище обстежували сапери, вилучали фрагменти боєприпасів, на дитячому майданчику знайшли чимало уламків від касетних снарядів. Нині Володимир Шляпін за допомогою металошукача поступово обстежує ділянки, які можуть бути забруднені російським озброєнням.

Херсонщина. У Нововоронцовці поліцейський Володимир Шляпін на дитячому майданчику показує наслідки обстрілів РФ Фото: скрін з відео Поліція Херсонської області/Facebook

"Неподалік від населеного пункту виявив два схрони з ворожими боєприпасами. Селище і досі обстрілює російська армія, позиції якої навпроти Нововоронцовки на лівому березі Каховського водосховища. На під’їзді до населеного пункту є вкрай небезпечні відкриті ділянки шляху, які ворог обстрілює, варто там помітити автомобілі чи людей. Стараюсь допомагати людям з евакуацією та доставленням гуманітарної допомоги, реагую на всі звернення, провожу роз’яснювальну роботу щодо вибухонебезпечних предметів", — каже правоохоронець.

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