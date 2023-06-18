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РФ завдала чотири авіаудари по Харківщині: зведення Генштабу
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РФ завдала чотири авіаудари по Харківщині: зведення Генштабу

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РФ завдала чотири авіаудари по Харківщині: зведення Генштабу
Суспільне Харків

Російська армія завдала авіаударів по чотирьох населених пунктах Харківської області протягом доби. Йдеться про Огірцеве, Бударки, Веселе та Кислівку.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу від 18 червня.

"На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах", — йдеться у повідомленні.

На слобожанському напрямку під удари з мінометів та артилерії потрапили: Велика Писарівка, Гур'їв Козачок, Ветеринарне, Вовчанськ, Бударки, Землянки, Бологівка, Одноробівка, Уди, Стрілеча, Лук’янці, Вовчанські Хутори на Харківщині.

На куп’янському напрямку російські військові намагалися наступати в районі Новоселівського Луганської області.

Крім того, війська РФ обстріляли Красне Перше, Фиголівку, Новомлинськ, Дворічну, Западне, Куп’янськ, Кислівку та Берестове.

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