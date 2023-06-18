На Запоріжжі окупанти мінують земельні ділянки мирних жителів — Генштаб

У тимчасово окупованому населеному пункті Покровське Запорізької області російські військові мінують земельні ділянки місцевих жителів, які виїхали на територію України.

Про це сьогодні, 18 червня, повідомили у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Армія РФ мінує приватні земельні ділянки місцевих жителів, які відмовились від отримання російського паспорта та виїхали на підконтрольну Україні територію:

"Водночас, земельні сільськогосподарські ділянки місцевих колаборантів не підлягають мінуванню".

Раніше Суспільне повідомляло, що російські військові перекидають техніку та живу силу з Херсонської області через Мелітополь на Запорізький напрямок.

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