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У Карпатах рятувальники допомогли туристу з Києва, який травмував ногу
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У Карпатах рятувальники допомогли туристу з Києва, який травмував ногу

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У Карпатах рятувальники допомогли туристу з Києва, який травмував ногу
Фото: Facebook/ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області

У Карпатах на полонині Борсучина, поблизу селища Ворохта, рятувальники допомогли туристу з Києва, який травмував ногу під час сходження з гори Кукул. Про це повідомили на Facebook-сторінці Держслужби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області.

Інформація до Служби порятунку надійшла 18 червня о 13:08. Група туристів з 19 людей попри погіршення погоди пішла у гори. Під час маршруту один з учасників мандрівки травмувався, тож знадобилася допомога рятувальників.

На допомогу мандрівникам відправилися надзвичайники з Ворохти. Вони розшукали туриста та надали йому домедичну допомогу — наклали шину для знерухомлення та фіксації травмованої ноги.

Опісля рятувальники за допомогою снігоболотохода "Богун" транспортували травмованого до автомобільної дороги, де передали працівникам екстреної медичної допомоги.

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