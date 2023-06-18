На Чернігівщині попрощалися зі стрільцем-снайпером, який загинув на Донбасі

На Чернігівщині попрощалися зі стрільцем-снайпером Миколою Гірянським, який загинув на Донбасі. Про це повідомляє Чернігівський ТЦК та СП на своїй сторінці в Facebook.

Він народився 11 серпня 1982 року у місті Бориспіль на Київщині. З часом переїхав до села Дорогинка Прилуцького району, де надалі працював та проживав.

Після початку повномасштабної війни чоловік долучився до лав оборонців України. Службу ніс у складі одного з підрозділів військової частини А3029 та на посаді стрільця-снайпера.

13 червня 2023 року під час виконання бойового завдання на Донеччині Микола загинув.

Попрощалися з воїном у селі Дорогинка.

Прощання з Миколою Гірянським. ФОТО: Чернігівський обласний ТЦК та СП

Поховали на місцевому кладовищі.

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