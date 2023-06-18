Миколаївці та херсонці єднаються. Як минув тиждень на Миколаївщині у фото

Минув черговий героїчний тиждень для миколаївців та херсонців. З 12 по 18 червня на Миколаївщині рятували тварин, допомагали херсонцям, які через підтоплення опинилися у скруті, люди рятували речі та один одного.

Про події, які відбулися в Миколаєві та області, з 12-го по 18 червня — у фотодобірці Суспільного.

Тварини тонули прямо на очах. Миколаївський "Центр захисту тварин" евакуює тварин з Херсонщини

Кішка, яка все ще налякана після підтоплення Херсона. У Миколаївському "Центрі захисту тварин" продовжують приймати евакуйованих котів та собак з Херсонщини. Фото: Назарій Рубаняк/Суспільне Миколаїв

Від Миколаєва до Херсона. Миколаївець на візку подолав відстань, аби допомогти ЗСУ

Миколаївський комік Юрій Степанець виконав благодійний заїзд на інвалідному візку, щоб зібрати гроші на автівку для окремого взводу розвідки 409 стрілецького батальйону. Фото: Юрій Степанець

"Миколаївелектротранс" отримав новий тролейбус

Підприємство "Миколаївелектротранс" 13 червня отримало новий тролейбус "Дніпро". Він почне курсувати містом одразу після всіх технічних перевірок. Фото: Назарій Рубаняк/Суспільне Миколаїв

Люди рятували худобу та речі: як відбувалася евакуація із затопленої Афанасіївки на Миколаївщині

Переселенка з Херсонщини Любов після затоплення Афанасіївки евакуюється на поромі. 13 червня 2023 року. Фото: Єлизавета Кротик/Суспільне Миколаїв

На Миколаївщині волонтери доставили гуманітарну допомогу жителям підтопленого села Афанасіївка

Волонтери разом з місцевими жителями, які прийшли по гумдопомогу, утворили живий ланцюг, аби відвантажити привезене в Афанасіївку. Фото: Назарій Рубаняк/Суспільне Миколаїв

У Миколаєві продовжують приймати евакуйованих з Херсонщини

Евакуйовані з Херсонщини відпочивають біля навчального закладу, який визначено як прихисток, 14 червня 2023 року. Фото: Ніна Булах/Суспільне Миколаїв

"Молодший брат "виловив" його тіло": жителька підтопленого села на Миколаївщині розповіла про загибель сина

Жителька села Валентина 14-го червня тільки змогла потрапити до будинку, де затонув її син. Тіло чоловіка у власній спальні восьмого червня знайшов рідний брат. Фото: Єлизавета Кротик/Суспільне Миколаїв

"Тиждень вода стояла у будинках": наслідки затоплення села Василівка на Миколаївщині

Житель села Василівка Анатолій бродить по затопленому подвір'ю, 14 червня 2023 року. Фото: Єлизавета Кротик/Суспільне Миколаїв

Волонтерка з Миколаєва допомогла парамедикам в евакуації пораненого бійця на Бахмутському напрямку

Військовослужбовець з Миколаєва із псевдо "Сова" за кермом на Бахмутському напрямку. Фото: Валентина Гурова/Суспільне Миколаїв

Прем'єр-міністр України відвідав підтоплені громади на Миколаївщині

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відвідав Миколаївщину, 16 червня 2023 року. Фото: Денис Шмигаль/Телеграм

Жителька Миколаєва доглядає за 143 котами та 5 собаками

Жителька Миколаєва понад 10 років допомагає та доглядає за безпритульними тваринами. Станом на 16 червня у жінки проживає 148 тварин. Для їхнього утримання жінка придбала будинок. Фото: Єлизавета Кротик/Суспільне Миколаїв

У Снігурівській громаді на Миколаївщині відновлюють електропостачання після відходу води

Фахівці "Миколаївобленерго" 16 червня продовжують відновлювати електроенергію в селі Нововасилівка Снігурівської громади, що постраждало внаслідок підтоплення. Роботи розпочали 12 червня після зниження рівня води. Фото: Назарій Рубаняк/Суспільне Миколаїв

На Миколаївщині попрощалися з військовослужбовцем, який загинув у Маріуполі

У Малій Коренисі, що на Миколаївщині, 17-го червня 2023 року попрощалися із військовослужбовцем Збройних сил України Іллєю Плєшаковим. Фото: Ніна Булах/Суспільне Миколаїв

"Чекаємо кожного". У Миколаєві родини військовополонених та зниклих безвісти організували мирну акцію

У Миколаєві 17 червня в Каштанову сквері відбулась мирна акція під назвою "Чекаємо кожного". У акції взяли участь родини військових, які опинилися у полоні, а також зниклих безвісти. Фото: Єлизавета Кротик/Суспільне Миколаїв

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