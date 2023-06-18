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Миколаївці та херсонці єднаються. Як минув тиждень на Миколаївщині у фото
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Миколаївці та херсонці єднаються. Як минув тиждень на Миколаївщині у фото

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Миколаївці та херсонці єднаються. Як минув тиждень на Миколаївщині у фото
Хлопчик у Миколаєві на мирній акції на підтримку військовополонених, 17 червня 2023 року. Фото: Єлизавета Кротик/Суспільне Миколаїв

Минув черговий героїчний тиждень для миколаївців та херсонців. З 12 по 18 червня на Миколаївщині рятували тварин, допомагали херсонцям, які через підтоплення опинилися у скруті, люди рятували речі та один одного.

Про події, які відбулися в Миколаєві та області, з 12-го по 18 червня — у фотодобірці Суспільного.

Тварини тонули прямо на очах. Миколаївський "Центр захисту тварин" евакуює тварин з Херсонщини

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Кішка, яка все ще налякана після підтоплення Херсона. У Миколаївському "Центрі захисту тварин" продовжують приймати евакуйованих котів та собак з Херсонщини. Фото: Назарій Рубаняк/Суспільне Миколаїв

Від Миколаєва до Херсона. Миколаївець на візку подолав відстань, аби допомогти ЗСУ

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Миколаївський комік Юрій Степанець виконав благодійний заїзд на інвалідному візку, щоб зібрати гроші на автівку для окремого взводу розвідки 409 стрілецького батальйону. Фото: Юрій Степанець

"Миколаївелектротранс" отримав новий тролейбус

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Підприємство "Миколаївелектротранс" 13 червня отримало новий тролейбус "Дніпро". Він почне курсувати містом одразу після всіх технічних перевірок. Фото: Назарій Рубаняк/Суспільне Миколаїв

Люди рятували худобу та речі: як відбувалася евакуація із затопленої Афанасіївки на Миколаївщині

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Переселенка з Херсонщини Любов після затоплення Афанасіївки евакуюється на поромі. 13 червня 2023 року. Фото: Єлизавета Кротик/Суспільне Миколаїв

На Миколаївщині волонтери доставили гуманітарну допомогу жителям підтопленого села Афанасіївка

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Волонтери разом з місцевими жителями, які прийшли по гумдопомогу, утворили живий ланцюг, аби відвантажити привезене в Афанасіївку. Фото: Назарій Рубаняк/Суспільне Миколаїв

У Миколаєві продовжують приймати евакуйованих з Херсонщини

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Евакуйовані з Херсонщини відпочивають біля навчального закладу, який визначено як прихисток, 14 червня 2023 року. Фото: Ніна Булах/Суспільне Миколаїв

"Молодший брат "виловив" його тіло": жителька підтопленого села на Миколаївщині розповіла про загибель сина

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Жителька села Валентина 14-го червня тільки змогла потрапити до будинку, де затонув її син. Тіло чоловіка у власній спальні восьмого червня знайшов рідний брат. Фото: Єлизавета Кротик/Суспільне Миколаїв

"Тиждень вода стояла у будинках": наслідки затоплення села Василівка на Миколаївщині

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Житель села Василівка Анатолій бродить по затопленому подвір'ю, 14 червня 2023 року. Фото: Єлизавета Кротик/Суспільне Миколаїв

Волонтерка з Миколаєва допомогла парамедикам в евакуації пораненого бійця на Бахмутському напрямку

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Військовослужбовець з Миколаєва із псевдо "Сова" за кермом на Бахмутському напрямку. Фото: Валентина Гурова/Суспільне Миколаїв

Прем'єр-міністр України відвідав підтоплені громади на Миколаївщині

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відвідав Миколаївщину, 16 червня 2023 року. Фото: Денис Шмигаль/Телеграм

Жителька Миколаєва доглядає за 143 котами та 5 собаками

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Жителька Миколаєва понад 10 років допомагає та доглядає за безпритульними тваринами. Станом на 16 червня у жінки проживає 148 тварин. Для їхнього утримання жінка придбала будинок. Фото: Єлизавета Кротик/Суспільне Миколаїв

У Снігурівській громаді на Миколаївщині відновлюють електропостачання після відходу води

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Фахівці "Миколаївобленерго" 16 червня продовжують відновлювати електроенергію в селі Нововасилівка Снігурівської громади, що постраждало внаслідок підтоплення. Роботи розпочали 12 червня після зниження рівня води. Фото: Назарій Рубаняк/Суспільне Миколаїв

На Миколаївщині попрощалися з військовослужбовцем, який загинув у Маріуполі

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У Малій Коренисі, що на Миколаївщині, 17-го червня 2023 року попрощалися із військовослужбовцем Збройних сил України Іллєю Плєшаковим. Фото: Ніна Булах/Суспільне Миколаїв

"Чекаємо кожного". У Миколаєві родини військовополонених та зниклих безвісти організували мирну акцію

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У Миколаєві 17 червня в Каштанову сквері відбулась мирна акція під назвою "Чекаємо кожного". У акції взяли участь родини військових, які опинилися у полоні, а також зниклих безвісти. Фото: Єлизавета Кротик/Суспільне Миколаїв

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