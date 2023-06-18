Дзюдоїст з Кременчука здобув "золото" на відкритому Кубку Європи в Словенії

Кременчуцький спортсмен Каро Марандян посів перше місце на етапі Кубку Європи в словенському місті Подчетртек. Дзюдоїст змагався в категорії до 66 кілограмів. Про це повідомили на офіційному Telegram каналі Федерації дзюдо України.
17 червня в Словенії відбулись фінальні двобої Кубку Європи з дзюдо. Кременчуківець Каро Марандян на шляху до фіналу здолав суперників з Великобританії та Угорщини, а у фіналі переміг партнера по збірній Вадима Чернова.
Загалом на змагання до Словенії поїхали 27 представників збірної України. В змаганнях беруть участь 260 спортсменів з 22 країн. Тривають вони два дні - 17 та 18 червня.
Хто такий Каро Марандян
Каро Марандян - призер чемпіонатів України та відкритих міжнародних змагань. Тренує спортсмена Василь Волошин. Змагається спортсмен в категорії до 66 кілограмів.
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