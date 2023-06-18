Дзюдоїст з Кременчука здобув "золото" на відкритому Кубку Європи в Словенії

Кременчуцький спортсмен Каро Марандян посів перше місце на етапі Кубку Європи в словенському місті Подчетртек. Дзюдоїст змагався в категорії до 66 кілограмів. Про це на офіційному Telegram каналі Федерації дзюдо України.

17 червня в Словенії відбулись фінальні двобої Кубку Європи з дзюдо. Кременчуківець Каро Марандян на шляху до фіналу здолав суперників з Великобританії та Угорщини, а у фіналі переміг партнера по збірній Вадима Чернова.

Вадим Чернов (праворуч, Волинська область) та Каро Марандян (ліворуч, Полтавська область). Фото після фіналу. Федерація дзюдо України

Загалом на змагання до Словенії поїхали 27 представників збірної України. В змаганнях беруть участь 260 спортсменів з 22 країн. Тривають вони два дні - 17 та 18 червня.

Хто такий Каро Марандян

Каро Марандян - призер чемпіонатів України та відкритих міжнародних змагань. Тренує спортсмена Василь Волошин. Змагається спортсмен в категорії до 66 кілограмів.

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