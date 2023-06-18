На Івано-Франківщині у селі Студінка Калуського району надзвичайники та місцеві жителі врятували молодого лелеку, який заплутався в електродротах. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомила староста Студінського округу Марія Стасюк.

За її словами, молодий лелека вилетів із гнізда, крилом зачепився за гілки й завис біля гнізда між електричними дротами. Люди помітили птаха та покликали на допомогу рятувальників.

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Надзвичайники прибули на місце пригоди та врятували лелеку. Він не травмувався.

"Навіть дощ перестав іти, коли тривала операція порятунку. Лелечиха тривожно літала над гніздом, спостерігаючи за діями рятувальників. Жителі вулиць Франка, Шевченка, Шухевича зі сльозами на очах дякували добрим людям за порятунок малого бузька. Людська небайдужість та любов справді творять дива", — написала Марія Стасюк.

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