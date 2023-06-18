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Погода у Кіровоградській області на тиждень
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Погода у Кіровоградській області на тиждень

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Погода у Кіровоградській області на тиждень
Фото: Суспільне Кропивницький

У Кіровоградській області наступного тижня прогнозують мінливу хмарність. Вдень 20 червня невеликий дощ, 21 — помірний дощ місцями з грозами. Про це Суспільному розповіла працівниця обласного центру з гідрометеорології Валентина Лазарева.

Вітер буде північного, північно-східного напрямку, зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Нічна температура коливатиметься в межах 13-19° градусів, вдень повітря прогріється до 26-32°.

У Кропивницькому дощів не прогнозують. Вітер північно-східний, 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 16-18°, вдень 30-32° градусів.

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