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У річку Теребля та водосховище "Роман-Потік" на Закарпатті запустили понад 15 тисяч мальків риби
довкілляЕКОЛОГІЯРегіони

У річку Теребля та водосховище "Роман-Потік" на Закарпатті запустили понад 15 тисяч мальків риби

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У річку Теребля та водосховище &quot;Роман-Потік&quot; на Закарпатті запустили понад 15 тисяч мальків риби
Фото: Закарпатський рибоохоронний патруль

Майже два десятки тисяч риб запустили у водосховище "Роман-Потік" на Закарпатті та у річку Теребля поблизу села Буштино Тячівського району. Про це повідомили на сторінці Закарпатського рибоохоронного патруля.

У повідомленні установи зазначили, що зариблення проводили через необхідність відновлення рибогосподарського потенціалу та підтримання сталих запасів риби у водоймах.

У річку Теребля та водосховище Роман Потік на Закарпатті запустили понад 15 тисяч мальків риби
Фото: Закарпатський рибоохоронний патруль

"13 червня до водойми випустили 16 900 екземплярів однорічки водних біоресурсів: 11 900 - товстолоба гібрида, 1 900 - білого амура та 3 100 - коропа. 15 червня річку Теребля, в адміністративних межах с. Буштино, що на Тячівщині, поповнили мальками струмкової форелі, де запустили 1 684 екземпляри. Середня вага малька — 3 грами", — йдеться у повідомленні.

У річку Теребля та водосховище Роман Потік на Закарпатті запустили понад 15 тисяч мальків риби
Фото: Закарпатський рибоохоронний патруль

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