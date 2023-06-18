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Сумські хокеїстки зіграли тест-матчі у Європі
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Сумські хокеїстки зіграли тест-матчі у Європі

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Сумські хокеїстки зіграли тест-матчі у Європі
Фото: Інна Бондаренко

Хокеїстки муніципального спортивного клубу “Сумчанка” у складі національної команди та збірної команди України U-18яка складається з вихованок сумської хокейної школи з хокею на траві продовжують підготовку до євротурнірів. 17 та 18 червня спортсменки вже зіграли по два тест-матчі, як розповіла Суспільному Марина Максименко.

“Перша команда двічі виграла у збірної Чехії. 5:3 – 17 червня, і 2:1 – 18 червня. Збірна України U-18 чеським одноліткам учора програла (1:3), а сьогодні зіграла внічию (1:1)”, - зазначила менеджерка “Сумчанки” Марина Максименко.

Національна збірна України готується до чемпіонату Європи з хокею на траві у другому дивізіоні. Він відбудеться у чеській Празі.

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