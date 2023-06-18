Офіцери Львівського прикордонного загону затримали 26-річного чоловіка, який пропонував хабар прикордонниці за виїзд за кордон двох військовозобов'язаних чоловіків. Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

Двоє українців були внесені до системи "Шлях". За легендою чоловіки мали їхати за кордон під виглядом водіїв, які здійснюють перевезення гуманітарної допомоги.

"Покинувши територію України псевдоводії мали намір працевлаштуватись у країнах ЄС. Свої "послуги" чоловік оцінював у 3 500 доларів США з одного "клієнта". Аби не створювати перешкод, під час здійснення прикордонного контролю, українець запропонував прикордонниці хабар в розмірі 2 000 доларів США, на що отримав категоричну відмову", — повідомили у Держприкордонслужбі.

Факт надання хабаря задокументували під час проведення невідкладних слідчих дій, в межах кримінального провадження за ст. 369 ККУ. Чоловіка затримали, йому повідомили про підозру у наданні "неправомірної вигоди службовій особі".

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років. Слідчі дії тривають.