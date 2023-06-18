ВійнаНовиниРегіониВідеоТекстиРозслідуванняУкраїна-ЄСВОЄННІ ЗЛОЧИНИ РФКорупціяЗброяCovid-19
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Одеські шаблістки пропустять змагання через участь спортсменів РФ
СПОРТРегіони

Одеські шаблістки пропустять змагання через участь спортсменів РФ

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

Одеські шаблістки Олена Кравацька та Аліна Комащук відмовились брати участь у чемпіонаті Європи, до якого допустили російських спортсменок. Про це 17 червня повідомили в НОК в Одеській області.

Особистий турнір чемпіонату Європи, як і командний, мав відбутися в рамках Європейських ігор, але Міжнародна федерація фехтування назначила окремий чемпіонат Європи, зробивши індивідуальний допуск для спортсменів Росії та Білорусії. У змаганнях з жіночої шаблі росіянки заявилися в нейтральному статусі, через що одеські спортсменки вирішили не брати участь.

Читайте нас у Telegram, Viber, Facebook та Instagram: головні новини Одеси та області

Вибір редакції
Президент РФ Володимир Путін і лідер Білорусі Олександр Лукашенко, 9 травня 2023
Ядерна зброя РФ в Білорусі — навіщо Росія її там розміщує та що про це думають білоруси й союзники України
Порятунок людей з Херсона після підриву Каховської ГЕС
"Влада РФ не дала вивезти тварин з "Казкової Діброви". Як триває евакуація на Херсонщині
Наслідки прориву Каховської ГЕС
"Руські вчора тут плавали човнами, свою шосту роту шукали". Як минає третя доба потопу в окупації
Зооволонтери рятують тварин у підтоплених районах Херсона
"Не їмо і не спимо, возимо їх туди-сюди". Як волонтери рятують тварин у Херсоні
Рятувальна операція у Херсоні через підрив Каховської ГЕС
"Не залишайте мене тут". Як місцевих евакуюють у підтопленому Херсоні. Фоторепортаж

Дізнайтесь більше
Спортсмени з Донеччини представлятимуть Україну на Європейських іграх-2023
Спортсмени з Донеччини представлятимуть Україну на Європейських іграх-2023
Четверо спортсменів з Луганшини представлять Україну на Європейських іграх
Четверо спортсменів з Луганшини представлять Україну на Європейських іграх
У Сумах розіграли кубок "Незламні"
Кубок "Незламні" розіграли у Сумах
23 спортсмени з Дніпропетровщини представлятимуть Україну на Європейських іграх: хто вони й в яких видах змагатимуться
23 спортсмени з Дніпропетровщини представлятимуть Україну на Європейських іграх: хто вони й в яких видах змагатимуться
На початок