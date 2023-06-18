Одеські шаблістки пропустять змагання через участь спортсменів РФ

Одеські шаблістки Олена Кравацька та Аліна Комащук відмовились брати участь у чемпіонаті Європи, до якого допустили російських спортсменок. Про це 17 червня повідомили в НОК в Одеській області.

Особистий турнір чемпіонату Європи, як і командний, мав відбутися в рамках Європейських ігор, але Міжнародна федерація фехтування назначила окремий чемпіонат Європи, зробивши індивідуальний допуск для спортсменів Росії та Білорусії. У змаганнях з жіночої шаблі росіянки заявилися в нейтральному статусі, через що одеські спортсменки вирішили не брати участь.

Читайте нас у Telegram, Viber, Facebook та Instagram: головні новини Одеси та області