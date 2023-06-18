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Енергетики відновили світло для 1,4 тисячі родин Дніпропетровщини
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Енергетики відновили світло для 1,4 тисячі родин Дніпропетровщини

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Енергетики відновили світло для 1,4 тисячі родин Дніпропетровщини
Електромережі. Фото: УНІАН

На Дніпропетровщині енергетики повністю відновили електропостачання після обстрілів напередодні. Про це мовиться у пресрелізі компанії "ДТЕК Дніпровські електромережі", який отримало Суспільне.

Світло повернули для 1,4 тисячі родин на півдні Дніпропетровської області. Полагодили пошкоджені лінії протягом однієї доби – 17 червня.

Що відомо про пошкодження ліній електропередач на Дніпропетровщині через обстріли

Внаслідок артилерійського обстрілу 16 червня були пошкоджені лінії електропередач. Загалом п'ять тисяч родин залишилося без світла. Протягом доби енергетики заживили 3,8 тисячі домівок. Ще 1,2 тисячі протягом наступної доби.

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