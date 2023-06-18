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На Тернопільщині потепліє, але дощитиме: прогноз погоди на початок тижня
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На Тернопільщині потепліє, але дощитиме: прогноз погоди на початок тижня

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На Тернопільщині потепліє, але дощитиме: прогноз погоди на початок тижня
Суспільне Тернопіль

У понеділок, 19 червня, погоду області визначатиме проходження атмосферних фронтів із заходу. Про це повідомили на сайті Тернопільського обласного центру з гідрометеорології.

19 червня синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі та вранці дощі, грози. Вдень без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 11 – 16° тепла, вдень 20 – 25° тепла.

У вівторок, 20 червня – хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер західний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 11 – 16° тепла, вдень 22 – 27° тепла.

21 червня, в середу, синоптики також прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Вночі без істотних опадів. Вдень місцями невеликі дощі. Вітер північний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 10 – 15° тепла, вдень 22 – 27° тепла.

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