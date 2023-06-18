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Синоптики прогнозують туман та грозу 19 червня на Львівщині
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Синоптики прогнозують туман та грозу 19 червня на Львівщині

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Синоптики прогнозують туман та грозу 19 червня на Львівщині
Суспільне Львів

На Львівщині у понеділок, 19 червня, очікують туман та грозу. Про це повідомили у Львівському гідрометцентрі.

Синоптики попереджають про метеорологічні явища I-III рівнів небезпечності

"По території Львівської області: 19 червня вночі та вранці туман видимістю 200 – 500 м. Вдень подекуди грози. По Львову: 19 червня вночі та вранці туман видимістю 200 – 500 м. Вдень гроза. Рівень небезпечності — жовтий", — повідомили у Львівському гідрометцентрі.

Як повідомила у коментарі Суспільному синоптикиня Львівського гідрометцентру Ірина Михайлів, з понеділка, буде потепління та кілька днів без опадів.

"Цей період дощовий так швидко не завершиться. Наразі постійно дощі: від невеликих до помірних, але 19-20 та перша половина 21 червня очікується без істотних опадів. В ці дні зростатиме температура денна. 19 червня вона становитиме 21-26° тепла, 20 червня — 23-28°, 21, можливо, навіть 24-29", — розповідає синоптикиня.

За даними гідрометцентру, у зв'язку з дощами очікують підвищення рівнів води:

  • на рiчках басейнiв Сяну та Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська область) на 0,3 – 1 м;
  • на рiчках басейну Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська область) на 0,2 - 0,7 м.

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