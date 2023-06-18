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На фронтах Донеччини та Луганщини відбулось 17 боїв — Генштаб
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На фронтах Донеччини та Луганщини відбулось 17 боїв — Генштаб

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На фронтах Донеччини та Луганщини відбулось 17 боїв — Генштаб
Фото: 36 обрмп імені контрадмірала М. Білинського, 2023 рік.

Армія РФ продовжує атакувати на Донеччині та Луганщині. На Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках за останню добу відбулось 17 боїв. Про це повідомив Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 18 червня.

На Лиманському напрямку російські війська намагались атакували в районі Спірного. З авіації вони обстріляли Білогорівку та Мирне на Луганщині. Також з артилерії обстріляли Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Роздолівка і Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку армія РФ завдали авіаударів по Іванівському, Північному, Білій Горі та Торецьку. з артилерії вони обстріляли Васюківку, Оріхово-Василівку, Новомаркове, Богданівку, Калинівку, Часів Яр, Іванівське, Озарянівку, Білу Гору, Костянтинівку та Північне.

На Авдіївському напрямку під обстрілами російської армії перебували Авдіївка, Керамік, Новокалинове, Степове, Тоненьке, Первомайське, Невельське, Карлівка, Бердичі, Ласточкине, Авдіївка та Сєверне.

На Мар’їнському напрямку українські військові відбили всі атаки російських окупантів в районі Мар'їнки.

На Шахтарському напрямку російські війська намагались наступати у напрямках Вугледара та Новомихайлівки. Також вони з авіації обстріляли Золоту Ниву, а з артилерії Новомихайлівку, Катеринівку, Благодатне, Вугледар, Богоявленку, Новоукраїнку, Пречистівку, Шахтарське, Велику Новосілку.

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