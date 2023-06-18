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З Дніпра до Трускавця. Тридцять дітей військових та переселенців відправилися на оздоровлення
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З Дніпра до Трускавця. Тридцять дітей військових та переселенців відправилися на оздоровлення

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З Дніпра до Трускавця. Тридцять дітей військових та переселенців відправилися на оздоровлення
Фото: Telegram/Сергій Лисак

Тридцять дітей військових та переселенців відправилися з Дніпра на оздоровлення до Трускавця. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Відпочиватимуть діти протягом трьох тижнів. На дітей чекають групові заняття, анімація, екскурсії та майстер-класи.

"Акцент – на психологічному розвантаженні. Адже за час великої війни ці хлопці та дівчата пережили недитячі потрясіння. Зняти стрес і розкритися допоможуть арт-терапія та театр символдрама", – написав Лисак.

Профінансували реабілітацію дітей благодійники.

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