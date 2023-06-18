Тридцять дітей військових та переселенців відправилися з Дніпра на оздоровлення до Трускавця. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Відпочиватимуть діти протягом трьох тижнів. На дітей чекають групові заняття, анімація, екскурсії та майстер-класи.
"Акцент – на психологічному розвантаженні. Адже за час великої війни ці хлопці та дівчата пережили недитячі потрясіння. Зняти стрес і розкритися допоможуть арт-терапія та театр символдрама", – написав Лисак.
Профінансували реабілітацію дітей благодійники.
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