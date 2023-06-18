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У Покровську до Дня батька провели футбольні змагання
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У Покровську до Дня батька провели футбольні змагання

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У Покровську до Дня батька провели футбольні змагання
Учасники змагань з міні футболу у Покровську на День Батька. Фото: пресслужба Покровської МВА

У Покровську до Дня Батька провели змагання з міні футболу між командами батків та дітей. У часть у змаганнях взяли чотири команди.

Про це повідомила пресслужба Покровської військової адміністрації.

"Усіх учасників змагання розподілили на чотири команди: юнаки 2011 — 2012 року народження та 2008 — 2009 року народження, їхні тати та працівники управління сім'ї, молоді та спорту. У кожному з чотирьох матчів, що складалися з двох таймів по 10 хвилин, між собою на полі змагалися команда дорослих та команда дітей", — повідомили у пресслужбі.

У Покровську до Дня батька провели футбольні змагання
Команда переможців у змаганнях. Фото: пресслужба Покровської МВА

Перемогу отримала команда юнаків 2008 — 2009 років народження. Також всі учасники змагань отримали відзнаки за участь.

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