У Покровську до Дня батька провели футбольні змагання

У Покровську до Дня Батька провели змагання з міні футболу між командами батків та дітей. У часть у змаганнях взяли чотири команди.

Про це повідомила пресслужба Покровської військової адміністрації.

"Усіх учасників змагання розподілили на чотири команди: юнаки 2011 — 2012 року народження та 2008 — 2009 року народження, їхні тати та працівники управління сім'ї, молоді та спорту. У кожному з чотирьох матчів, що складалися з двох таймів по 10 хвилин, між собою на полі змагалися команда дорослих та команда дітей", — повідомили у пресслужбі.

Команда переможців у змаганнях. Фото: пресслужба Покровської МВА

Перемогу отримала команда юнаків 2008 — 2009 років народження. Також всі учасники змагань отримали відзнаки за участь.

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