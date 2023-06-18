Харків’янка проводить у Тернополі розвиваючі заняття для дошкільнят

Харків’янка Віра Битюк перевезла до Тернополя дитячий клуб. Тут жінка проводить розвиваючі заняття для дошкільнят. Вона розповіла Суспільному, що таким чином хоче їх відволікти від війни.

За словами Віри Битюк до Тернополя вона переїхала з двома дітьми на початку повномасштабної війни.

"У Харкові в нас дитячий клуб був. Ми там працювали 5 років. Переїхавши сюди, чесно кажучи, дивилася на своїх дітей розгублених, які не знали, що їм робити, не знали, куди подітися. Як їх втішати, було дуже важко".

Віра Битюк. Суспільне Тернопіль

Віра каже, спочатку не хотіла їхати з рідного міста, але залишатися там було небезпечно.

"Коли почалася війна, ми прокинулися від вибуху. Ми в Харкові живемо на в’їзді. Коли прокинулися, не вірили, що це все почалося. Кожен виїхав із маленьким рюкзачком, лишили вдома всі речі, у нас взагалі нічого не було. Було холодно, ми вдягнули на себе все, що можна було вдягнути".

У Тернополі жінка з березня організувала розвивальні заняття онлайн, щоб підтримати дітей з південно-східних областей.

"Ми спочатку створили заняття онлайн для дітей, які роз’їхалися по всьому світові. Майже рік ми проводили безкоштовні заняття онлайн за всіма напрямами, які в нас були. Мета була, щоб дітей трохи відволікти".

Заняття в дитячому клубі. Суспільне Тернопіль

Із вересня Віра працює у дитячому клубі, який перевезла до Тернополя. Наразі там займається сто дітей. Жінка каже, після перемоги хоче повернутися до Харкова.

"У нас пошкоджене житло, воно не зруйноване, але повертатися у власне житло ми не можемо, а їхати і так само там орендувати житло, то не дуже хочеться. Додому хочеться. Вірю, що все налагодиться і буде в нас можливість повернутися".

Через війну Віра Битюк перїхала з Харкова в Тернопіль. Суспільне Тернопіль

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