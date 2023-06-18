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Пожежна небезпека та сильний вітер. Якою буде погода на Дніпропетровщині на початку тижня
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Пожежна небезпека та сильний вітер. Якою буде погода на Дніпропетровщині на початку тижня

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Пожежна небезпека та сильний вітер. Якою буде погода на Дніпропетровщині на початку тижня
Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології попереджає про пожежну небезпеку 19 червня. Про це мовиться на сайті ДСНС регіону.

Зокрема на території області збережеться висока (4 класу), місцями надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

19 червня обіцяють мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень – від 24 до 29 градусів.

На 20 червня прогнозують мінливу хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі – від 13 до 18 градусів, вдень – від 23 до 28 градусів.

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