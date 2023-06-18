Пошкоджений проїзд до урочища Шибене на Івано-Франківщині відновили

18 червня переїзд через потічок до урочища Шибене у селі Явірник Верховинського району відновили. Ділянку дороги розмило через зливи 16 та 17 червня на Івано-Франківщині. Про це повідомили на Facebook-сторінці Держслужби з надзвичайних ситуацій в області.

Раніше Суспільне повідомляло, що у Верховинському районі вода розмила дороги. Внаслідок підтоплення ускладнився проїзд до п'яти сіл.

Загалом на Івано-Франківщині рятувальні служби ліквідовують наслідки негоди у трьох районах області — Верховинському, Надвірнянському та Івано-Франківському. Зранку 18 червня рівень води у річках на цих територіях все ще залишається високим. Дорожники та рятувальники розчищають пошкоджені ділянки автошляхів.

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