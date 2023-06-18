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Двох фігурантів розслідування щодо статевих стосунків з неповнолітньою відрахували з "Академії поліції" у Сумах
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Двох фігурантів розслідування щодо статевих стосунків з неповнолітньою відрахували з "Академії поліції" у Сумах

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Двох слухачів Сумського центру первинної профпідготовки "Академія поліції", які підозрюються у злочині щодо неповнолітньої, відрахували і звільнили з поліції. Про це повідомили в ГУ Нацполіції Сумщини.

16 червня 2023 року до поліції Сум звернувся чоловік і повідомив, що двоє хлопців зґвалтували його неповнолітню доньку. За даними правоохоронців, до вчинення правопорушення можуть бути причетні слухачі Сумського центру первинної професійної підготовки "Академія поліції" ХНУВС. Призначене службове розслідування.

За інформацією ДБР, подія сталася 14 червня. 15-річна дівчина в Інтернеті познайомилася із чоловіком та вирішила з ним зустрітись. На побачення у середмісті Сум чоловік привів друга. Далі вони утрьох пішли гуляти однією з лісосмуг, де згодом й відбувся статевий контакт. Одного фігуранта затримали та повідомили про підозру за фактом статевих зносин з неповнолітньою (ч. 1 ст. 155 КК України). Також встановлюється причетність іншого правоохоронця до злочину, повідомляли в ДБР 17 червня.

Відомо, що чоловіки пройшли конкурс на заміщення вакантних посад в Полтавській області. 24 квітня 2023 року їх направили на проходження підготовки.

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