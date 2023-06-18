Телевежа у Білопіллі на Сумщині припинила мовлення через обстріл

Внаслідок російського обстрілу 17 червня 2023 року пошкоджена телевежа у Білопіллі. Через це припинилося мовлення, повідомила 18 червня представниця Нацради з питань телебачення і радіомовлення в Сумській області Лариса Якубенко.

"Зараз висотна споруда знеструмлена, ведуться обстежувальні роботи. Тож мовлення українських теле- та радіоканалів тимчасово припинене", — зазначила Лариса Якубенко.

За її інформацією, це вже четвертий обстріл телевежі у Білопіллі з початку повномасштабного вторгнення.

Що відомо про Білопільську телевежу

Перший обстріл телевежі у Білопіллі стався 10 березня 2022 року.

17 червня 2020 року Білопільську громаду обстрілювали з мінометів артилерії.

Телевежа обслуговує центральну частину Сумської області, зокрема Білопільську громаду, Суми та Сумський район, Путивльську громаду та колишній Путивльський район.

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