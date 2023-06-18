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Переможці чемпіонату з боксу у Черкасах отримають путівки на чемпіонат Європи
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Переможці чемпіонату з боксу у Черкасах отримають путівки на чемпіонат Європи

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Переможці чемпіонату з боксу у Черкасах отримають путівки на чемпіонат Європи
Ігор Табурець

Близько 400 учасників із усієї України приймали Черкаси на Чемпіонаті України з боксу серед юнаків і дівчат. Сьогодні відбуваються фінальні двобої, розповів Суспільному керівник ОВА Ігор Табурець.

Переможці отримають путівки на чемпіонат Європи.

"Цей тиждень для області був максимально спортивним. Ми приймали Чемпіонат України з боксу серед юнаків і дівчат. Сьогодні – фінальні двобої", – сказав Ігор Табурець.

Чемпіонату з боксу у Черкасах
Ігор Табурець

Чемпіонат з боксу у Черкасах
Ігор Табурець

Керівник ОВА додав, що спорт завжди на часі для нації переможців.

"Сила, міць, незламність і стійкість – це про українців. Важливо використовувати кожну можливість, щоб показувати світу ці якості та нашу жагу до перемоги".

Чемпіонат з боксу у Черкасах
Ігор Табурець

Чемпіонат з боксу у Черкасах
Ігор Табурець

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