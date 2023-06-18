З Торецької громади на Донеччині евакуювались ще 26 людей

З Торецької громади 18 евакуювались 26 людей, серед них двоє дітей. Евакуація відбулась за підтримки Гуманітарної місії "Проліска".

Про це повідомила пресслужба Торецької міської військової адміністрації.

"За підтримки Гуманітарної місії "Проліска" до більш безпечних регіонів України виїхало 11 жителів. Також 15 мешканців евакуювалися власним транспортом, серед них — 2 дітей", — йдеться у повідомленні.

Також у пресслужбі, вчергове закликали жителів громади евакуюватись до більш безпечних регіонів України та зазначили, що наступна евакуація запланована на 20 червня.

Як повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко на брифінгу 30 травня, з населених пунктів Торецької громади розпочали примусову евакуацію дітей.

Що відомо про примусову евакуацію дітей з зони бойових дій

7 березня уряд схвалив механізм примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій. Таке рішення було ініційоване та розроблене Координаційним штабом з питань проведення обов’язкової евакуації населення.

Раніше Мінреінтеграції запропонувало ввести примусову евакуацію дітей з їхніми батьками із зон активних бойових дій.

На початок травня, за інформацією віцепрем’єр-міністерки Ірини Верещук, примусова евакуація дітей відбувалась з 21 населеного пункту Донеччини. Там залишались 48 дітей. За даними Бахмутської МВА, на 5 травня в місті лишалось 17 дітей. Як повідомив начальник Донецької ОВА Павло Кириленко, 30 травня, з Бахмута евакуювали всіх дітей.

Читайте всі новини Донбасу в Telegram, Viber, Facebook, YouTube та Instagram