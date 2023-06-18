У Печеніжинській громаді на Івано-Франківщині 18 та 19 червня оголосили днями жалоби через загибель 25-річного військовослужбовця Станіслава Будківського. Про це повідомили на Facebook-сторінці громади.

Станіслав Будьківський брав участь в АТО/ООС. Загинув поблизу села Старомайорське Донецької області під час штурму позицій військових РФ, — йдеться у дописі.

18 та 19 червня на знак скорботи у Печеніжинській громаді приспустять Державний Прапор України з чорною стрічкою на будівлях і спорудах органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності. Окрім цього, скасують концерти на території громади й заборонять розважальну музику у закладах торгівлі та громадського харчування.

Підписуйтеся на новини Суспільне Івано-Франківськ у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube