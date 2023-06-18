На понеділок в Одесі оголосили штормове попередження: очікується гроза

На 19 червня в Одесі й області оголосили штормове попередження. Очікується гроза зі шквалом, повідомили в Одеській міськраді з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

За прогнозом синоптиків, вдень в Одесі та в регіоні можливі дощ, гроза і місцями шквал зі швидкістю 15-18 м/с. Температура повітря складатиме 25-27°C вдень і 18-20°C вночі. Видимість на дорогах залишатиметься доброю.

У разі погіршення погоди у міськраді просять одеситів обмежити пересування містом, а також не залишати автівки під деревами та лініями електропередач. Також там зазначили, що через шторм посилюється мінна небезпека.

Читайте нас у Telegram, Viber, Facebook та Instagram: головні новини Одеси та області