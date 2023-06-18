ВійнаНовиниРегіониВідеоТекстиРозслідуванняУкраїна-ЄСВОЄННІ ЗЛОЧИНИ РФКорупціяЗброяCovid-19
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

У чотирьох громадах Донеччини відновили роботу "Активні парки"
СПОРТЗДОРОВ’ЯДОНБАСРегіони

У чотирьох громадах Донеччини відновили роботу "Активні парки"

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
На Донеччині реалізували проєкт "Активні парки — локації здорової України"
Жителі Донеччини займаються спортом на локаціях "активних парків". Фото: Управління фізичної культури та спорту ДонОДА

У Покровській, Білозерській, Селидівській та Добропільській територіальних громадах Донецької області знову запрацювали локації проєкту "Активні парки — локації здорової України". Про це повідомили в Управлінні фізичної культури та спорту Донецької ОДА.

Жителі Донеччини займаються спортом на локаціях "активних парків". Фото: Управління фізичної культури та спорту ДонОДА
Жителі Донеччини займаються спортом на локаціях "активних парків". Фото: Управління фізичної культури та спорту ДонОДА

Координатори на майданчиках для людей проводять руханки, тренування, показові виступи, змагання, а також грають у футбол, волейбол, стрітбол, займаються легкою атлетикою й фітнесом. На це з держбюджету виділили 392,4 тисячі гривень. "Кошти в рамках зазначеної субвенції спрямовуються на оплату послуг координаторів з проведення заходів щодо реалізації соціального проєкту «Активні парки — локації здорової України»", — йдеться у повідомленні.

Жителі Донеччини займаються спортом на локаціях "активних парків". Фото: Управління фізичної культури та спорту ДонОДА
Жителі Донеччини займаються спортом на локаціях "активних парків". Фото: Управління фізичної культури та спорту ДонОДА

Метою проєкту, як зазначили в управлінні, є оздоровча рухова активність людей, знизити показники захворюваності, поліпшити якість та тривалість активного життя населення, профілактика захворювань тощо.

Жителі Донеччини займаються спортом на локаціях "активних парків". Фото: Управління фізичної культури та спорту ДонОДА
Жителі Донеччини займаються спортом на локаціях "активних парків". Фото: Управління фізичної культури та спорту ДонОДА

Читайте всі новини Донбасу в Telegram, Viber, Facebook, YouTube та Instagram

Вибір редакції
Президент РФ Володимир Путін і лідер Білорусі Олександр Лукашенко, 9 травня 2023
Ядерна зброя РФ в Білорусі — навіщо Росія її там розміщує та що про це думають білоруси й союзники України
Порятунок людей з Херсона після підриву Каховської ГЕС
"Влада РФ не дала вивезти тварин з "Казкової Діброви". Як триває евакуація на Херсонщині
Наслідки прориву Каховської ГЕС
"Руські вчора тут плавали човнами, свою шосту роту шукали". Як минає третя доба потопу в окупації
Зооволонтери рятують тварин у підтоплених районах Херсона
"Не їмо і не спимо, возимо їх туди-сюди". Як волонтери рятують тварин у Херсоні
Рятувальна операція у Херсоні через підрив Каховської ГЕС
"Не залишайте мене тут". Як місцевих евакуюють у підтопленому Херсоні. Фоторепортаж

Дізнайтесь більше
Спортсмени з Донеччини представлятимуть Україну на Європейських іграх-2023
Спортсмени з Донеччини представлятимуть Україну на Європейських іграх-2023
Четверо спортсменів з Луганшини представлять Україну на Європейських іграх
Четверо спортсменів з Луганшини представлять Україну на Європейських іграх
У Сумах розіграли кубок "Незламні"
Кубок "Незламні" розіграли у Сумах
23 спортсмени з Дніпропетровщини представлятимуть Україну на Європейських іграх: хто вони й в яких видах змагатимуться
23 спортсмени з Дніпропетровщини представлятимуть Україну на Європейських іграх: хто вони й в яких видах змагатимуться
На початок