У чотирьох громадах Донеччини відновили роботу "Активні парки"

У Покровській, Білозерській, Селидівській та Добропільській територіальних громадах Донецької області знову запрацювали локації проєкту "Активні парки — локації здорової України". Про це повідомили в Управлінні фізичної культури та спорту Донецької ОДА.

Жителі Донеччини займаються спортом на локаціях "активних парків". Фото: Управління фізичної культури та спорту ДонОДА

Координатори на майданчиках для людей проводять руханки, тренування, показові виступи, змагання, а також грають у футбол, волейбол, стрітбол, займаються легкою атлетикою й фітнесом. На це з держбюджету виділили 392,4 тисячі гривень. "Кошти в рамках зазначеної субвенції спрямовуються на оплату послуг координаторів з проведення заходів щодо реалізації соціального проєкту «Активні парки — локації здорової України»", — йдеться у повідомленні.

Жителі Донеччини займаються спортом на локаціях "активних парків". Фото: Управління фізичної культури та спорту ДонОДА

Метою проєкту, як зазначили в управлінні, є оздоровча рухова активність людей, знизити показники захворюваності, поліпшити якість та тривалість активного життя населення, профілактика захворювань тощо.

Жителі Донеччини займаються спортом на локаціях "активних парків". Фото: Управління фізичної культури та спорту ДонОДА

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