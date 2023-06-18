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Спортсмен із Франківщини Євген Марусяк став переможцем турніру зі стрибків на лижах з трампліна "ORLEN Cup" у Польщі
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Спортсмен із Франківщини Євген Марусяк став переможцем турніру зі стрибків на лижах з трампліна "ORLEN Cup" у Польщі

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Спортсмен із Франківщини Євген Марусяк став переможцем турніру зі стрибків на лижах з трампліна &quot;ORLEN Cup&quot; у Польщі
Фото: Facebook/Департамент спорту та молодіжної політики Івано-Франківської обласної військової адміністрації

Спортсмен з Івано-Франківщини Євген Марусяк став переможцем турніру зі стрибків на лижах з трампліна "ORLEN Cup". Загалом троє прикарпатських стрибунів представляли Україну на змаганнях у польському місті Щирк. Про це повідомили на Facebook-сторінці департаменту спорту та молодіжної політики Івано-Франківської обласної військової адміністрації.

"Чемпіонський дубль у змаганнях на трампліні HS 104 зробив лідер збірної команди України, прикарпатський спортсмен Євген Марусяк", — йдеться у дописі.

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За крок від пʼєдесталу опинився Віталій Калініченко. "Бронзу" у стрибках на лижах з трампліна виборола Жанна Глухова.

Загалом на змаганнях національна збірна України здобула пʼять нагород.

Що відомо про стрибуна з трампліна Євгена Марусяка

  • 23-річний український стрибун з трампліна — з Івано-Франківщини.
  • Учасник Олімпійських ігор 2022 року. У Пекіні посів 47 місце в змаганнях на нормальному трампліні та 50 — на великому трампліні.
  • Триразовий учасник чемпіонатів світу, де у 2023 році вперше в кар'єрі увійшов до топ-20 особистих змагань.

Усі досягнення Євгена Марусяка

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