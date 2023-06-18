Спортсмен з Івано-Франківщини Євген Марусяк став переможцем турніру зі стрибків на лижах з трампліна "ORLEN Cup". Загалом троє прикарпатських стрибунів представляли Україну на змаганнях у польському місті Щирк. Про це повідомили на Facebook-сторінці департаменту спорту та молодіжної політики Івано-Франківської обласної військової адміністрації.

"Чемпіонський дубль у змаганнях на трампліні HS 104 зробив лідер збірної команди України, прикарпатський спортсмен Євген Марусяк", — йдеться у дописі.

За крок від пʼєдесталу опинився Віталій Калініченко. "Бронзу" у стрибках на лижах з трампліна виборола Жанна Глухова.

Загалом на змаганнях національна збірна України здобула пʼять нагород.

Що відомо про стрибуна з трампліна Євгена Марусяка

23-річний український стрибун з трампліна — з Івано-Франківщини.

Учасник Олімпійських ігор 2022 року. У Пекіні посів 47 місце в змаганнях на нормальному трампліні та 50 — на великому трампліні.

Триразовий учасник чемпіонатів світу, де у 2023 році вперше в кар'єрі увійшов до топ-20 особистих змагань.

Усі досягнення Євгена Марусяка

Перший українець, що стрибнув за 200 метрів на змаганнях — Марусякові це вдалося тричі на етапах Кубка світу у Бад-Міттерндорфі.

Став першим українцем в історії, що здобув перемогу на етапі Континентального кубка у Клінгенталі.

Повторив рекорд України, двічі за сезон потрапивши до залікової зони на рівні Кубка світу в румунському Ришнові.

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