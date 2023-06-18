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Звільнити медиків з полону РФ: херсонці взяли участь у мирній акції в столиці
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Звільнити медиків з полону РФ: херсонці взяли участь у мирній акції в столиці

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Звільнити медиків з полону РФ: херсонці взяли участь у мирній акції в столиці
Київ, Майдан Незалежності, стенд із зображенням рук в кайданах та надписом"Медики в полоні", та інсталяція "Медики за ґратами", 18 червня 2023 рік. Фото: Суспільне Херсон

18 червня на Майдані Незалежності в Києві відбулася акція, організована ГО "Військові медики України". Вона була спрямована привернути увагу держави та міжнародної спільноти до питання полонених медиків.

Як розповіла Суспільному членкиня організації Світлана Богданенко, наразі з неофіційних джерел відомо про понад 300 українських медиків, які перебувають у російському полоні.

Звільнити медиків з полону РФ: херсонці взяли участь у мирній акції в столиці
Київ, Майдан Незалежності, стенд із зображення червоно-чорного серця та надписом"Медики досі в полоні", 18 червня 2023 рік. Фото: Суспільне Херсон

Серед них — лікарі з Херсонщини. Зокрема військовий хірург, який потрапив у полон 16 травня минулого року разом із бійцями Азовсталі. З того часу родина не мала з ним контактів, і лише зі слів звільнених із полону бійців знають, що він живий.

Звільнити медиків з полону РФ: херсонці взяли участь у мирній акції в столиці
Київ, мирна акція, спрямована привернути увагу спільноти до питання полонених медиків, 18 червня 2023 рік. Фото: Суспільне Херсон

В акції взяли участь понад сто людей.

Раніше було відомо, що в німецькому місті Бонн херсонці вийшли на акції протесту через підрив військами РФ Каховської ГЕС. Одна з них відбулась біля будівлі ООН в Бонні. В ній взяли участь понад 200 людей.

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