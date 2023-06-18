Російські військові перекидають техніку та живу силу з Херсонської області через Мелітополь на Запорізький напрямок.

Про це сьогодні, 18 червня, в етері телемарафону "Єдині новини" повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Що стосується пересування важкого озброєння та особового складу наші мешканці бачать його особливо з напрямку Нової Каховки та Каховки. Саме звідти було перегрупування ворожих сил до Запорізької лінії фронту", – зазначив Іван Федоров.

Також посадовець розповів про роботу Сил спротиву, які залишаються на тимчасово окупованих територіях Запорізької області:

"Декілька днів тому їхала колона російської техніки з Нової Каховки. Але вся колона не доїхала, вона залишилась металобрухтом в одному з сіл на перетині Василівського та Мелітопольського району".

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