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У боях за Україну загинули військовослужбовці із Запорізької області Юрій Крутевич та Володимир Лохматов
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У боях за Україну загинули військовослужбовці із Запорізької області Юрій Крутевич та Володимир Лохматов

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У боях за Україну загинули військовослужбовці із Запорізької області Юрій Крутевич та Володимир Лохматов
Військові Юрій Крутевич та Володимир Лохматов. Фото: Дмитро Орлов/Telegram

15 червня, обороняючи незалежність та територіальну цілісність України, у боях під Бахмутом загинув військовий з Енергодара Юрій Крутевич. Також під час виконання бойового завдання загинув захисник з села Дніпровка Запорізької області Володимир Лохматов.

Про це сьогодні, 18 червня, повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

"У лавах Збройних Сил Юрій захищав свободу та незалежність України з 2015 року — спочатку в АТО/ООС, а потім — під час повномасштабної війни. Побратими згадують Юрія як хороброго воїна та вшановують його пам'ять", — йдеться у повідомленні.

У Юрія Крутевича залишилася родина.

Під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець з села Дніпровка на Запоріжжі Володимир Лохматов:

"Багато хто знав Володимира як справжнього друга та надійного побратима, сміливого воїна, який завжди був готовий підставити своє плече".

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