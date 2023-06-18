Сьогодні, 18 червня, в Києві на Майдані Незалежності відбулася мирна акція на підтримку військових медиків, які перебувають у російському полоні. Про це повідомляє кореспондентка Суспільного.

Серед учасників акції — Тетяна. Її чоловік понад 10 місяців знаходиться у полоні. Він служив у 46 бригаді поблизу донецького аеропорту. У подружжя є 2 дітей.

"Наразі ми не знаємо де він знаходиться. Він бойовий медик і не має знаходитися в полоні. Останній раз я з ним спілкувалася 15 серпня, потім обірвався звʼязок. Побачила відео, що він в полоні і все", — розповіла жінка.

Серед жінок також була й мати одного з бойових медиків — Ольга Тимошенко. Вони родом з Маріуполя, який нині є тимчасово окупований армією РФ. Разом з чоловіком Ольга пройшли 30 км від міста, аби евакуюватися. Жінка розповідає, що син Сергій працював дитячим лікарем та має троє дітей.

"24 лютого 2022 року у найменшої дитини був день народження — виповнився рік, а 24 лютого він записався у територіальну оборону. До 28 лютого у нас був звʼязок, а потім усе місто розбомбили. 30 березня від нього надійшло повідомляння, аби ми врятували його дружину та троє дітей. Спільними зусиллями усі зараз находимося в Києві", — розповіла Ольга.

Вона додала, як повідомили звільнені полонені, останнє місце перебування Сергія — Старий Оскол, а сьогодні невідомо де він, оскільки військовополонених переміщують країною.

Учасники акції на підтримку військових медиків, які перебувають в російському полоні в Києві 18 червня, 2023 року Фото: Каріна Бугайченко \ Суспільне Учасники акції на підтримку військових медиків, які перебувають в російському полоні в Києві 18 червня, 2023 року Фото: Каріна Бугайченко \ Суспільне Учасники акції на підтримку військових медиків, які перебувають в російському полоні в Києві 18 червня, 2023 року Фото: Каріна Бугайченко \ Суспільне Учасники акції на підтримку військових медиків, які перебувають в російському полоні в Києві 18 червня, 2023 року Фото: Каріна Бугайченко \ Суспільне Учасники акції на підтримку військових медиків, які перебувають в російському полоні в Києві 18 червня, 2023 року Фото: Каріна Бугайченко \ Суспільне

Ще одна учасниця — Ірина Ігорівна. Вона із сім'ї медиків, які все життя лікували людей в Маріуполі. Вона розповідає, що з 18 травня. коли її чоловіка Віктора вивели з Азовсталі, зв'язок з ним перервався.

"Чоловік зі своїм підрозділом потрапив у Азовсталь. Там оперував людей. Він розповідав, як прийшлося згадувати все, що раніше вивчав: анатомію, хірургію… Він працював спочатку за своїм напрямком — стоматологом, але потім там були сильніші травмування", — розповідає жінка.

Ірина каже, що полонені піддаються тортурам: днями стоять у наповненій людьми камерах, їх б'ють та надають погане харчування, а у деяких є думки про самогубство. Про це жінці розповіли особисто ті, хто повернувся.