ВійнаНовиниРегіониВідеоТекстиРозслідуванняУкраїна-ЄСВОЄННІ ЗЛОЧИНИ РФКорупціяЗброяCovid-19
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Громада на Черкащині проголосувала за перехід до української церкви
ЦеркваНОВИНИТОП РЕГІОНІВРегіони

Громада на Черкащині проголосувала за перехід до української церкви

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Громада на Черкащині проголосувала за перехід до української церкви
Лихолітська громада

У селі Лихоліти Іркліївської громади на Черкащині на зборах жителі проголосували за перехід до української церкви. Про це повідомив попередній голова села Віктор Пустовіт.

За його словами, селяни проголосували та склали протокол.

"Все відбулося законно", – додав пан Віктор та зауважив: двері храму опечатали представники Української Православної церкви московського патріархату та не віддають ключі від приміщення церкви громаді села.

Суспільне звернулося по коментар до представників храму.

Перехід до української церкви
Лихолітська громада, громада на Черкащині проголосувала за перехід до української церкви

Перехід до української церкви
Лихолітська громада, перехід відбувся в межах закону

Маєте новину про події з життя на Черкащині? Надсилайте сюди

Читайте нас у Telegram: головні новини Черкащини та України

Дивіться нас на YouTube: найцікавіші новини Черкащини та України

Вибір редакції
Президент РФ Володимир Путін і лідер Білорусі Олександр Лукашенко, 9 травня 2023
Ядерна зброя РФ в Білорусі — навіщо Росія її там розміщує та що про це думають білоруси й союзники України
Порятунок людей з Херсона після підриву Каховської ГЕС
"Влада РФ не дала вивезти тварин з "Казкової Діброви". Як триває евакуація на Херсонщині
Наслідки прориву Каховської ГЕС
"Руські вчора тут плавали човнами, свою шосту роту шукали". Як минає третя доба потопу в окупації
Зооволонтери рятують тварин у підтоплених районах Херсона
"Не їмо і не спимо, возимо їх туди-сюди". Як волонтери рятують тварин у Херсоні
Рятувальна операція у Херсоні через підрив Каховської ГЕС
"Не залишайте мене тут". Як місцевих евакуюють у підтопленому Херсоні. Фоторепортаж

Дізнайтесь більше
Служба Онуфрія у Києво-Печерській Лаврі 9 квітня 2023 року
В Україні дуже сильно зросла недовіра до УПЦ МП — гендиректор КМІС
Виступ ігумені і плакати: у Зимнівській громаді на Волині повторно голосували за заборону УПЦ МП
Виступ ігумені і плакати: у Зимнівській громаді на Волині повторно голосували за заборону УПЦ МП
Виставка плакатів хмельницького художника діє у костелі монастиря домініканок
Виставка плакатів хмельницького художника діє у костелі монастиря домініканок
Суд не дозволив УПЦ здійснювати богослужіння у храмах Верхньої Лаври
Суд не дозволив УПЦ здійснювати богослужіння у храмах Верхньої Лаври
На початок