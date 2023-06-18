У селі Лихоліти Іркліївської громади на Черкащині на зборах жителі проголосували за перехід до української церкви. Про це повідомив попередній голова села Віктор Пустовіт.

За його словами, селяни проголосували та склали протокол.

"Все відбулося законно", – додав пан Віктор та зауважив: двері храму опечатали представники Української Православної церкви московського патріархату та не віддають ключі від приміщення церкви громаді села.

Суспільне звернулося по коментар до представників храму.

Лихолітська громада, громада на Черкащині проголосувала за перехід до української церкви

Лихолітська громада, перехід відбувся в межах закону

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