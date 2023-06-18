Прокурора Ужгородської окружної прокуратури підозрюють в отриманні хабаря розміром 30 тисяч доларів. Про це повідомили на сайті офісу Генерального прокурора України.

За даними слідства, упродовж 2022 та на початку 2023 років підозрюваний у складі групи прокурорів здійснював процесуальне керівництво у кримінальному провадженні щодо вчинення членами злочинної організації правопорушень, пов’язаних з обігом наркотиків.

"Після повідомлення про підозру співорганізатору наркоугруповання, прокурор разом зі співробітником управління стратегічних розслідувань у Закарпатській області ДСР Нацполіції України, вирішили запропонувати йому за хабар уникнути кримінальної відповідальності та покарання, пов’язаного з позбавленням волі", — йдеться у повідомленні на сайті Генпрокурора України.

У повідомленні йдеться про те, що у квітні 2023 року прокурор разом з оперативним працівником двома траншами отримали 30 тисяч доларів США. Працівника Нацполіції, за словами Генпрокурора, затримали раніше — після отримання другого траншу хабаря. Зараз працівник Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції області перебуває під вартою.

Питання щодо запобіжного заходу підозрюваного працівника прокуратури наразі вирішується, — повідомили у Генпрокуратурі. За одержання неправомірної вигоди, йому може загрожувати від 8 до 12 років ув'язнення (ч. 4 ст. 368 ККУ).

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