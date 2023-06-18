17 червня військовий з Житомира Дмитро Косатий встановив два рекорди України та рекорд світу з віджимання на кулаках та підтягування відповідно. 19 червня він готується побити ще один світовий рекорд. Про це Дмитро розповів в коментарі Суспільному Житомир.
В дисципліні "Найбільша кількість віджимань на кулаках за 60 секунд" 24-річний військовий побив одразу два рекорди – національний та світовий. Зробивши 128 віджимань за одну хвилину, він перевищив попередній світовий рекорд, який становив 116 віджимань.
В дисципліні "Підтягування на турніку за 3 хвилини" Дмитро підтягнувся 110 разів, побивши рекорд України. 19 червня Дмитро Косатий планує встановити світовий рекорд в підтягуванні. Для цього йому потрібно буде підтягнутися не менше 113 разів.
"Коли ми ще почали готуватися до цієї вправи, світовий рекорд належав росіянину – це було 106 підтягувань. Я нині зробив 110. Тому, я думаю, що свою місію виконав. Зараз вже є новий рекорд у цій вправі, який належить спортсменові з Китаю – 112 підтягувань. Я думаю, що в понеділок (19 червня – ред.) у мене все вийде, бо потрібну для рекорду кількість підтягувань я виконував впродовж останнього місяця на тренуваннях через два – три дні", – розповідає житомирянин.
Готуватися до встановлення рекордів Дмитро розпочав ще взимку. Каже, зі своєю тренеркою Оленою Приваловою працював онлайн, так як вона проживає в Харкові, а він – військовий, несе службу на Дніпропетровщині в окремому батальйоні РЕБ оперативного командування "Схід".
"Тренувався один-два рази на день із перервою на вихідний. Рекорд встановлював у Харкові, так як там проживає моя тренерка і вона допомогла організаційно провести фіксацію рекорду. Ми готувалися цілою командою. Якщо раніше зі мою займався лише тренер, то тепер з нам в команді працював дієтолог та реабілітолог, а також відеооператор, який допомагав фіксувати певні моменти", – говорить Дмитро.
Нині на рахунку військового три національні та один світовий рекорди. Попередній рекорд України він встановив влітку 2020 року, коли навчався в Житомирському військовому інституті. Тоді вправу "підйом з переворотом" на відкритому повітрі Дмитро виконав 760 разів за чотири години 20 хвилин.
"Я йду на встановлення рекордів для того, щоб прославити Україну, – каже Дмитро Косатий. – Також це мотивація для молоді, щоб займатися спортом для себе і для нашої держави. Окрім цього, це було таке свято для військових, бо на фіксацію рекорду підтримати мене приїхали мої побратими. Слава Богу, що в такий важкий час ми можемо проводити такі заходи".
Рекорд офіційно зафіксували редактори національного проєкту "Книга рекордів Гіннеса". Як написала на своїй сторінці в мережі Facebook тренерка Дмитра Олена Привалова, це була єдина підтверджена заявка під час війни на встановлення рекорду Гіннеса.
За інформацією зі сторінки мережі Facebook Лани Вєтрової, керівниці Національного реєстру рекордів України, на сьогодні в Книзі Рекордів Гіннеса вже шість десятків рекордів українців, усі вони визнані унікальними світовими досягненнями.
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