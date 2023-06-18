17 червня військовий з Житомира Дмитро Косатий встановив два рекорди України та рекорд світу з віджимання на кулаках та підтягування відповідно. 19 червня він готується побити ще один світовий рекорд. Про це Дмитро розповів в коментарі Суспільному Житомир.

В дисципліні "Найбільша кількість віджимань на кулаках за 60 секунд" 24-річний військовий побив одразу два рекорди – національний та світовий. Зробивши 128 віджимань за одну хвилину, він перевищив попередній світовий рекорд, який становив 116 віджимань.

В дисципліні "Підтягування на турніку за 3 хвилини" Дмитро підтягнувся 110 разів, побивши рекорд України. 19 червня Дмитро Косатий планує встановити світовий рекорд в підтягуванні. Для цього йому потрібно буде підтягнутися не менше 113 разів.

"Коли ми ще почали готуватися до цієї вправи, світовий рекорд належав росіянину – це було 106 підтягувань. Я нині зробив 110. Тому, я думаю, що свою місію виконав. Зараз вже є новий рекорд у цій вправі, який належить спортсменові з Китаю – 112 підтягувань. Я думаю, що в понеділок (19 червня – ред.) у мене все вийде, бо потрібну для рекорду кількість підтягувань я виконував впродовж останнього місяця на тренуваннях через два – три дні", – розповідає житомирянин.

Дмитро Косатий встановлює світовий рекорд з віджимання на кулаках. Харків, 17 червня 2023 року. Скриншот з відео зі сторінки у мережі Facebook Olena Filenko

Дмитро Косатий встановлює рекорд України з підтягування. Харків, 17 червня 2023 року. Скриншот з відео зі сторінки у мережі Facebook Olena Filenko

Готуватися до встановлення рекордів Дмитро розпочав ще взимку. Каже, зі своєю тренеркою Оленою Приваловою працював онлайн, так як вона проживає в Харкові, а він – військовий, несе службу на Дніпропетровщині в окремому батальйоні РЕБ оперативного командування "Схід".

"Тренувався один-два рази на день із перервою на вихідний. Рекорд встановлював у Харкові, так як там проживає моя тренерка і вона допомогла організаційно провести фіксацію рекорду. Ми готувалися цілою командою. Якщо раніше зі мою займався лише тренер, то тепер з нам в команді працював дієтолог та реабілітолог, а також відеооператор, який допомагав фіксувати певні моменти", – говорить Дмитро.

Житомирянин Дмитро Косатий після встановлення рекордів України та світу з підтягування і віджимання. Харків, 17 червня 2023 року. Фото: Facebook Olena Filenko

Нині на рахунку військового три національні та один світовий рекорди. Попередній рекорд України він встановив влітку 2020 року, коли навчався в Житомирському військовому інституті. Тоді вправу "підйом з переворотом" на відкритому повітрі Дмитро виконав 760 разів за чотири години 20 хвилин.

"Я йду на встановлення рекордів для того, щоб прославити Україну, – каже Дмитро Косатий. – Також це мотивація для молоді, щоб займатися спортом для себе і для нашої держави. Окрім цього, це було таке свято для військових, бо на фіксацію рекорду підтримати мене приїхали мої побратими. Слава Богу, що в такий важкий час ми можемо проводити такі заходи".

Рекорд офіційно зафіксували редактори національного проєкту "Книга рекордів Гіннеса". Як написала на своїй сторінці в мережі Facebook тренерка Дмитра Олена Привалова, це була єдина підтверджена заявка під час війни на встановлення рекорду Гіннеса.

Скриншот зі сторінки у мережі Facebook Олени Привалової

За інформацією зі сторінки мережі Facebook Лани Вєтрової, керівниці Національного реєстру рекордів України, на сьогодні в Книзі Рекордів Гіннеса вже шість десятків рекордів українців, усі вони визнані унікальними світовими досягненнями.

Скриншот зі сторінки у мережі Facebook Лани Вєтрової

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