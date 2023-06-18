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В Одесі заборонили продавати морепродукти з невстановлених місць вилову
ЕКОЛОГІЯКаховська ГЕСРегіони

В Одесі заборонили продавати морепродукти з невстановлених місць вилову

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В Одесі заборонили продавати морепродукти з невстановлених місць вилову
Морепродукти. Фото ілюстративне: pexels.com

В Одесі комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій заборонила торгівлю рибою та іншими морепродуктами невстановленого місця вилову. Про це повідомили в Одеській міській раді.

Після підриву Каховської ГЕС за результатами лабораторних досліджень проб води в Одеській області виявили збудники інфекційних хвороб: сальмонела, рота- та астравіруси, холероподібні вібріони, парагемолітікус, яйця та личинки гельмінтів людей та тварин.

Тому рибу, м’ясо та більшість морепродуктів можна купувати лише на офіційних ринках та у магазинах. А від мідій та рапанів, виловлених у морі, краще відмовитись.

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