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Для гайворонського музею, що на Кіровоградщині, ремонтують ретро-тепловоз
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Для гайворонського музею, що на Кіровоградщині, ремонтують ретро-тепловоз

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Для гайворонського музею, що на Кіровоградщині, ремонтують ретро-тепловоз
Тепловоз серії ТУ3-034 1958 року. Гайворонська вузькоколійка. Фото: Олег Заблудовський

У місті Гайворон Кіровоградської області для музею ретро техніки відновлюватимуть тепловоз серії ТУ3-034 1958 року. Таких тепловозів залишилось чотири у світі, два з них в Україні, розповів Суспільному керівник напрямку вузькоколійних залізниць та ретро-техніки "Укрзалізниці" Олег Заблудовський.

Тепловоз ТУ3-034 збудували у 1958 році в Чехії. За словами Олега Заблудовського, їх виробляли для Радянського Союзу. "45 тепловозів обслуговували різні вузькоколійні залізниці. Саме цей їздив в Литві на вузькоколійці в місті Паневежис".

В 60-х роках минулого століття тепловоз потрапив на вузькоколійну залізницю Антонівка – Зарічне Рівненської області. У 1982 році його перевезли до відомчого дитячого табору, де відпочивали діти залізничників, у село Олександрія Рівненської області. Там простояв до 2023 року.

Для гайворонського музею, що на Кіровоградщині ремонтують ретро-тепловоз
Ремонтують ретро-тепловоз ТУ3-034. Фото: Олег Заблудовський

Відновлюватимуть тепловоз у два етапи, каже Олег Заблудовський. "За 40 років стоянки багато цінних металевих деталей зняли, він фактично пустий. Коробка на колесах. Кузов залишився і ходова частина. Машинне відділення на 90% неукомплектоване".

Спершу відновлять культурно-естетичну частину — це планують зробити у найближчі два місяці. Через рік-півтора за наявності фінансування і запчастин планують відновити ходову частину, щоб тепловоз міг самостійно рухатися.

Для гайворонського музею, що на Кіровоградщині ремонтують ретро-тепловоз
Тепловоз серії ТУ3-034 1958 року. Гайворонська вузькоколійка. Фото: Олег Заблудовський

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