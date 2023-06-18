На Закарпатті демонтували погруддя радянському педагогу і письменнику Макаренку

У центрі Виноградова демонтували погруддя радянському педагогу і письменнику Антону Макаренку. Про це повідомили на Facebook-сторінці організації "Декомунізація.Україна".

Світлини з демонтованим погруддям оприлюднили на сторінці організації. На місці залишився тільки постамент.

"Чекаємо на демонтаж пам'ятника радянським солдатам у центрі міста", — додали у дописі.

Антон Макаренко — радянський педагог і письменник, один із засновників системи колективного дитячо-підліткового виховання, а також автор російськомовних літературних творів. Його брат, Віталій Макаренко, у своїй книзі "Мій брат Антон Семенович" писав: "… попри своє українське походження Антон був 100 % росіянином".

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