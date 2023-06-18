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На Полтавщині в аварії травмувався мотоцикліст
ДТПРегіони

На Полтавщині в аварії травмувався мотоцикліст

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На Полтавщині в аварії травмувався мотоцикліст
Національна поліція

Поблизу села Розсошенці Полтавського району мотоцикл в'їхав у відбійник. Водій доставлений до реанімаційного відділення лікарні в Полтаві. Про це Суспільному розповів речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб.

Аварія сталася 17 червня близько 20:10 на на розв’язці автодороги «Київ-Харків». 36-річний водій мотоциклу "Honda" не впорався з керуванням, та зіткнувся з відбійником.

Через аварію мотоцикліст отримав травми. Його доставили до лікарні.

Кримінальне провадження розпочали за частиною першою статті 286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху". Максимальна санкція – до трьох років обмеження волі з позбавленням права кермувати транспортом на такий же строк.

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