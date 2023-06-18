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У Запорізькій області внаслідок російських обстрілів сталися пожежі — ДСНС
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У Запорізькій області внаслідок російських обстрілів сталися пожежі — ДСНС

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У Запорізькій області внаслідок російських обстрілів сталися пожежі — ДСНС
Наслідки обстрілів, Запорізька область, червень 2023 року. Фото: ГУ ДСНС України в Запорізькій області

17 червня у прифронтовому Оріхові Запорізької області виникло три пожежі, внаслідок обстрілів армії РФ. Горіли два житлові будинки та господарча споруда.

Про це сьогодні, 18 червня, повідомили в ГУ ДСНС у Запорізькій області.

Пожежа сталася у двох житлових будинках та господарчій споруді на загальній площі 140 кв.м.

У Запорізькій області внаслідок російських обстрілів сталися пожежі — ДСНС
Рятувальники гасять пожежу, Запорізька область, 17 червня 2023 року. Фото: ГУ ДСНС України в Запорізькій області

Також протягом минулої доби в одному з населених пунктів Запорізького району сапери ДСНС вилучили 1 касетний елемент від снаряда системи залпового вогню "Ураган". Вибухонебезпечний предмет знищили з дотриманням правил безпеки.

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