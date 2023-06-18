У Запорізькій області внаслідок російських обстрілів сталися пожежі — ДСНС

17 червня у прифронтовому Оріхові Запорізької області виникло три пожежі, внаслідок обстрілів армії РФ. Горіли два житлові будинки та господарча споруда.
Про це сьогодні, 18 червня, повідомили в ГУ ДСНС у Запорізькій області.
Пожежа сталася у двох житлових будинках та господарчій споруді на загальній площі 140 кв.м.
Рятувальники гасять пожежу, Запорізька область, 17 червня 2023 року. Фото: ГУ ДСНС України в Запорізькій області
Також протягом минулої доби в одному з населених пунктів Запорізького району сапери ДСНС вилучили 1 касетний елемент від снаряда системи залпового вогню "Ураган". Вибухонебезпечний предмет знищили з дотриманням правил безпеки.