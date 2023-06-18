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В Одеській області 244 пари одружилися дистанційно
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В Одеській області 244 пари одружилися дистанційно

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В Одеській області 244 пари одружилися дистанційно
Обручки. Фото ілюстративне: pexels.com

В Одеській області за рік дистанційно зареєстрували 244 акти про одруження за новою програмою кабміну. Про це повідомили в Міністерстві юстиції.

Минулого року Кабінет міністрів спростив процедуру одруження для військовослужбовців, які захищають Україну на фронті. За період з 07.03.2022 по 15.05.2023 закохані пари зареєстрували 3 328 шлюбів дистанційно.

Найбільше актових записів про дистанційне одруження зафіксували в Києві - 435, в Дніпропетровській області - 325, та Одеській області – 244 акти.

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