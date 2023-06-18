У Львові горіла квартира: госпіталізували літню жінку

У Львові горіла квартира на вулиці Стрийській, 148. На пожежі виявили літню жінку, її госпіталізували. Про це повідомили у ГУ ДСНС у Львівській області.

Пожежа виникла на третьому поверсі чотириповерхового будинку 17 червня о 14:55. На момент прибуття пожежників до місця події з вікна квартири вибивався густий дим.

"Не гаючи часу рятувальники приступили до ліквідації та розвідки пожежі. Через сильне задимлення надзвичайникам довелося працювати в апаратах індивідуального захисту органів дихання та зору", — повідомили у ГУ ДСНС у Львівській області.

Під час проведення розвідки рятувальники виявили жінку, яка проживала над квартирою в якій виникла пожежа. Жінку винесли на свіже повітря та передали медикам.

Пожежу повністю загасили о 17:11. Внаслідок пожежі отруїлася продуктами горіння жінка, 1936 року народження. Її у стані середнього ступеня важкості госпіталізували у Львівську обласну клінічну лікарню.

Вогонь знищив речі домашнього вжитку на площі 35 м², пошкодив облицювання стін на площі 20 м² та дерев'яне перекриття між 3 та 4 поверхом на площі 5 м².

До гасіння пожежі залучили 20 людей та 5 спецмашин. Причини та обставини пожежі встановлюють.