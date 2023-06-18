Протягом минулої доби, 17 червня, російські військові обстріляли 20 населених пунктів Запорізької області. Поранень дістав 56-річний житель Оріхова.
Про це сьогодні, 18 червня, повідомили Запорізькій ОВА з посиланням на інформацію Національної поліції.
Під час атаки армією РФ по Оріхову 56-річний чоловік дістав поранень. Його доправили до лікарні.
Загалом військові РФ завдали 96 ударів:
- здійснили 4 атаки з БПЛА по Гуляйпільському та Чарівному;
- 8 разів застосували РСЗВ по Степовому, Новоіванівці та Новодарівці;
- завдали 84 артудари по Гуляйполю, Залізничному, Оріхову, Кам'янському та навколишніх селах.
"Додалося 5 повідомлень про руйнування житла та майна людей",— повідомили в ЗОВА.
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