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За минулу добу армія РФ обстріляла 20 населених пунктів Запорізької області: одна людина поранена
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За минулу добу армія РФ обстріляла 20 населених пунктів Запорізької області: одна людина поранена

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За минулу добу армія РФ обстріляла 20 населених пунктів Запорізької області: одна людина поранена
Наслідки обстрілів, Запорізька область, 17 червня 2023 року. Фото: ЗОВА

Протягом минулої доби, 17 червня, російські військові обстріляли 20 населених пунктів Запорізької області. Поранень дістав 56-річний житель Оріхова.

Про це сьогодні, 18 червня, повідомили Запорізькій ОВА з посиланням на інформацію Національної поліції.

Під час атаки армією РФ по Оріхову 56-річний чоловік дістав поранень. Його доправили до лікарні.

Загалом військові РФ завдали 96 ударів:

  • здійснили 4 атаки з БПЛА по Гуляйпільському та Чарівному;
  • 8 разів застосували РСЗВ по Степовому, Новоіванівці та Новодарівці;
  • завдали 84 артудари по Гуляйполю, Залізничному, Оріхову, Кам'янському та навколишніх селах.

"Додалося 5 повідомлень про руйнування житла та майна людей",— повідомили в ЗОВА.

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