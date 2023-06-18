17 червня 2023 року, на тимчасово окупованій Херсонщині, російські військові обстріляли автомобіль, в якому перебували чоловік з сином, повідомили в Офісі Генпрокурора.

У повідомленні сказано, що це сталось по дорозі від Олешок до села Саги. Підлітку було 15 років. Обидва загинули.

Також відомо, що 17 червня російськими снарядами був поранений 17-річний хлопець у Козацькому.

13 червня у селища Кар'єрне Бериславського району внаслідок обстрілу російськими військами була поранена дев'ятирічна дівчинка.

За даними Офісу Генпрокурора з початку війни на Херсонщині постраждало 113 дітей.

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